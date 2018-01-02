Ученые: начинается десятилетний цикл похолодания на юге России

2018 год, по утверждениям ученых, является началом циклического похолодания в южном регионе России, которое будет длиться по меньшей мере десять лет.Академик Геннадий Матишов, глава Южного научного центра РАН, обратил внимание на неожиданно начавшиеся холодные и снежные зимы в южных краях Российской Федерации. Именно они являются ознаменованием того, что цикл похолодания неизбежен. Ученый указал на увеличение продолжительности ледостава в Азовском и Каспийском морях, которые достигали в определенные годы почти трехмесячной продолжительности. Это, в частности, препятствует судоходству, что вызывает необходимость в дополнительных ледоколах.Уменьшение температуры касается также и весенних месяцев. Так, в прошлом, 2017 году, это стало причиной неурожая плодово-ягодных культур. Матишов упомянул еще одно неприятное следствие похолодания. Это падение уловов рыбы.