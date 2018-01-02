В эфир попала драка участниц "Дома-2" Александры Филипповой и Елены Хроминой

Как теперь известно, и Александра, и Елена хотят строить отношения с Алексеем, в связи с чем и случилась драка. Филиппова налетела на свою конкурентку с целью, как объяснила импульсивная участница реалити-шоу, подпортить внешность бывшей возлюбленной Романа Гриценко.Хромина также не осталась в долгу и стала кидать в свою обидчицу предметы. При этом расчёска попала в цель. Разнял девушек Кудряшов, находившийся в момент инцидента поблизости и не желавший смотреть, как его поклонницы сражаются из-за него.Хромина, напомним, какое-то время радовалась роману с Гриценко, но парень разрушил все её мечты в один миг, когда в очередной раз появился в комнате. Роман не только признался, что ничего не чувствует к Елене, но и назвал её глупой, а также добавил, что ему неприятно находиться рядом с ней.Хромина расстроилась после слов Гриценко, однако смогла взять себя в руки и определиться с новыми кандидатами на место своём сердце.