В Японии 2 человека погибли, подавившись новогодними рисовыми лепешками

Аналогичные ситуации каждый год уносят жизни десятков человек, поэтому власти страны рекомендуют при поедании лепешек тщательно их разжевывать и проглатывать мелкими кусками. Липкие лепешки "моти" производятся из клейкого риса, который размалывают перед лепкой. Для новогоднего стола данное блюдо отваривают в супах перед непосредственным употреблением.Тем не менее двух пенсионеров из Страны Восходящего солнца в этот Новый год спасти не удалось. Еще 7 пострадавших доставлены в госпиталь в критическом состоянии, сообщает пожарная служба по работе в режиме ЧС.