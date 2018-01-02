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В Японии 2 человека погибли, подавившись новогодними рисовыми лепешками
В Японии 2 пожилых человека погибли, еще 15 жителей страны получили травмы во время поедания традиционных новогодних рисовых лепешек, которые чрезвычайно липкие. Данное блюдо ежегодно уносит жизни пожилых людей или детей, передает портал "Киодо".

В Японии 2 человека погибли, подавившись новогодними рисовыми лепешками


Аналогичные ситуации каждый год уносят жизни десятков человек, поэтому власти страны рекомендуют при поедании лепешек тщательно их разжевывать и проглатывать мелкими кусками. Липкие лепешки "моти" производятся из клейкого риса, который размалывают перед лепкой. Для новогоднего стола данное блюдо отваривают в супах перед непосредственным употреблением.

Тем не менее двух пенсионеров из Страны Восходящего солнца в этот Новый год спасти не удалось. Еще 7 пострадавших доставлены в госпиталь в критическом состоянии, сообщает пожарная служба по работе в режиме ЧС.
В мире
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 14:00
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