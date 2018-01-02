В США пограничная служба заявила о сбоях в работе систем данных

Нарушения в работоспособности базы данных длились пару часов, что спровоцировало длинные многочисленные очереди из пассажиров в воздушных хабах Майами, Нью-Йорка и Атланты. Согласно официальному пресс-релизу погранслужбы Америки, во время перебоев сотрудники использовали другие схожие системы, позволяющие проводить контроль и идентификацию пассажиров.Специалисты ведомства не располагают сведениями, что сбой носит криминальный оттенок. Система отказалась работать с 19.30 до 21.30 (время местное). В настоящий момент все неполадки улажены, пограничники и все компьютерные программы функционируют в штатном режиме.