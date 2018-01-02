Виктория Романец и Антон Гусев возмутили зрителей "Дома-2" пожеланием "денег и секса" на Новый год

Так, Антон пожелал участникам скандальной телестройки побольше денег и секса, ведь, по его мнению, эти две вещи представляют несравнимо большую ценность, чем чувства.Виктория Романец согласилась со своим супругом, добавив, что деньги позволяют покупать не только машины, дома и новомодные телефоны, но здоровье и любовь также. Не упустила возможности 27-летняя брюнетка похвастаться своими недавними приобретениями, что рамках поздравления смотрелось нелепо.Зрители возмутились столь бессердечными пожеланиями Романец и Гусева, обвинив скандальную парочку в глупости и тщеславии.Напомним, ранее Романец жаловалась на организаторов "Дома-2", которые вырезали практически все кадры с участием её и Антона Гусева. Виктория обратилась за разъяснениями, но получила обидный и совершенно непонятный ей ответ. Якобы продюсеры заметили плохой настрой парочки, а печаль в эфир пускать не хотели, чтобы не расстраивать зрителей.