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Виктория Романец и Антон Гусев возмутили зрителей "Дома-2" пожеланием "денег и секса" на Новый год
Виктория Романец и Антон Гусев ранее приняли участие в съёмках новогоднего выпуска "Дома-2", и то, что они пожелали бывшим коллегам по проекту, шокировало многим зрителей.

Так, Антон пожелал участникам скандальной телестройки побольше денег и секса, ведь, по его мнению, эти две вещи представляют несравнимо большую ценность, чем чувства.

Виктория Романец и Антон Гусев возмутили зрителей "Дома-2" пожеланием "денег и секса" на Новый год

Виктория Романец согласилась со своим супругом, добавив, что деньги позволяют покупать не только машины, дома и новомодные телефоны, но здоровье и любовь также. Не упустила возможности 27-летняя брюнетка похвастаться своими недавними приобретениями, что рамках поздравления смотрелось нелепо.

Зрители возмутились столь бессердечными пожеланиями Романец и Гусева, обвинив скандальную парочку в глупости и тщеславии.

Напомним, ранее Романец жаловалась на организаторов "Дома-2", которые вырезали практически все кадры с участием её и Антона Гусева. Виктория обратилась за разъяснениями, но получила обидный и совершенно непонятный ей ответ. Якобы продюсеры заметили плохой настрой парочки, а печаль в эфир пускать не хотели, чтобы не расстраивать зрителей.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 08:47
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