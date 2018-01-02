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Ольга Бузова разрыдалась во время празднования Нового года в компании сестры и подруг
Ольга Бузова во время празднования Нового года всё-таки разрывалась, хоть и обещала поклонникам стараться сдерживаться.

Самый семейный праздник прославленная телеведущая и певица отмечала в компании младшей сестры Анны и подруг. В её Instagram появился видеоролик, на котором запечатлён волнительный момент: Ольга стоит в обнимку с сестрой, в то время как раздаётся завораживающий бой курантов. Видно, что 31-летняя знаменитость прослезилась, думая о чём-то печальном.

Ольга Бузова разрыдалась во время празднования Нового года в компании сестры и подруг

"Это не слезы, это просто вода... мне больше не больно. Обещаю быть самой счастливой в следующем году. Моя семья, спасибо что со мной сегодня. С Новым годом", - так подписала это видео Бузова.

Ранее звезда реалити-шоу "Дом-2" рассказывала, что ей крайне грустно осознавать, что такой замечательный праздник, как Новый год, ей придётся отмечать в статусе одинокой девушки. Понятно, что у неё есть родственники и друзья, но ведь любая девушка мечтает о любви, которую за последний год после развода она так и не нашла.

Фанаты, как и всегда, в комментариях поддержали Ольгу, пожелав ей, чтобы в 2018 году исполнилось всё, что она загадала.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 08:26
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