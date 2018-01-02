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Самодельный вездеход выставлен на продажу в Барнауле за 150 000 рублей
Накануне в интернете появилось объявление о продаже необычного вездехода, который сконструирован одним из российских умельцев. Житель города Барнаула построил вездеход на основе деталей от «Волги».

Самодельный вездеход выставлен на продажу в Барнауле за 150 000 рублей


Как сообщил сам изобретатель, помимо запчастей от «Волги» он использовал коробку передач от ГАЗ-51 для увеличения тяги и пониженной скорости. Вездеход оснащён силовым агрегатом мощностью 85 лошадиных сил, он работает на бензине. У вездехода отапливается салон и имеется подогрев.

Общий вес выставленного на продажу транспорта составляет 1100 килограмм, а тяга как у тепловоза. При этом владелец вездехода сообщает, что имеются проблемы с документами, они оформлены на «Волгу», лежащую в основе необычного транспотра.

За свой вездеход житель Барнаула хочет выручить 150 тысяч рублей. В объявлении продавец также написал, так как он проживает в труднодоступной местности, то вездеход он делал для зимних суровых условий.
Авто / Главные новости
Добавил: Алина Сегодня, 12:00
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