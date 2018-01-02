Самодельный вездеход выставлен на продажу в Барнауле за 150 000 рублей

Как сообщил сам изобретатель, помимо запчастей от «Волги» он использовал коробку передач от ГАЗ-51 для увеличения тяги и пониженной скорости. Вездеход оснащён силовым агрегатом мощностью 85 лошадиных сил, он работает на бензине. У вездехода отапливается салон и имеется подогрев.Общий вес выставленного на продажу транспорта составляет 1100 килограмм, а тяга как у тепловоза. При этом владелец вездехода сообщает, что имеются проблемы с документами, они оформлены на «Волгу», лежащую в основе необычного транспотра.За свой вездеход житель Барнаула хочет выручить 150 тысяч рублей. В объявлении продавец также написал, так как он проживает в труднодоступной местности, то вездеход он делал для зимних суровых условий.