Самодельный вездеход выставлен на продажу в Барнауле за 150 000 рублей
Накануне в интернете появилось объявление о продаже необычного вездехода, который сконструирован одним из российских умельцев. Житель города Барнаула построил вездеход на основе деталей от «Волги».
Как сообщил сам изобретатель, помимо запчастей от «Волги» он использовал коробку передач от ГАЗ-51 для увеличения тяги и пониженной скорости. Вездеход оснащён силовым агрегатом мощностью 85 лошадиных сил, он работает на бензине. У вездехода отапливается салон и имеется подогрев.
Общий вес выставленного на продажу транспорта составляет 1100 килограмм, а тяга как у тепловоза. При этом владелец вездехода сообщает, что имеются проблемы с документами, они оформлены на «Волгу», лежащую в основе необычного транспотра.
За свой вездеход житель Барнаула хочет выручить 150 тысяч рублей. В объявлении продавец также написал, так как он проживает в труднодоступной местности, то вездеход он делал для зимних суровых условий.
Как сообщил сам изобретатель, помимо запчастей от «Волги» он использовал коробку передач от ГАЗ-51 для увеличения тяги и пониженной скорости. Вездеход оснащён силовым агрегатом мощностью 85 лошадиных сил, он работает на бензине. У вездехода отапливается салон и имеется подогрев.
Общий вес выставленного на продажу транспорта составляет 1100 килограмм, а тяга как у тепловоза. При этом владелец вездехода сообщает, что имеются проблемы с документами, они оформлены на «Волгу», лежащую в основе необычного транспотра.
За свой вездеход житель Барнаула хочет выручить 150 тысяч рублей. В объявлении продавец также написал, так как он проживает в труднодоступной местности, то вездеход он делал для зимних суровых условий.
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Добавил: Алина Сегодня, 12:00