PSA Group в 2018 году на российском рынке предложит несколько новинок

В официальных российских дилерских центрах PSA в первом полугодии наступившего года появятся в продаже кроссоверы Citroen C3 Aircross и DS 7 Crossback. В это же время стоит ожидать появление в продаже фургонов для грузоперевозок Expert/Jumpy и микроавтобусов для пассажирских перевозок Traveller/SpaceTourer.Однако самой ожидаемой новинкой в первом полугодии является большой кроссовер Peugeot 5008, который в предыдущей генерации был представлен в виде минивэна. Автомобиль Peugeot 5008 наделили функциональным салоном и ярким современным внешним дизайном.Во второй половине нового года у российских дилеров PSA в продаже появится ещё одна новая модель Peugeot 508.