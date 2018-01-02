PSA Group в 2018 году на российском рынке предложит несколько новинок
Российское представительство компании PSA сообщило о главных новинках брендов Peugeot и Citroen, которые появятся в России в 2018 году. В основном это будут кроссоверы и коммерческие автомобили.
В официальных российских дилерских центрах PSA в первом полугодии наступившего года появятся в продаже кроссоверы Citroen C3 Aircross и DS 7 Crossback. В это же время стоит ожидать появление в продаже фургонов для грузоперевозок Expert/Jumpy и микроавтобусов для пассажирских перевозок Traveller/SpaceTourer.
Однако самой ожидаемой новинкой в первом полугодии является большой кроссовер Peugeot 5008, который в предыдущей генерации был представлен в виде минивэна. Автомобиль Peugeot 5008 наделили функциональным салоном и ярким современным внешним дизайном.
Во второй половине нового года у российских дилеров PSA в продаже появится ещё одна новая модель Peugeot 508.
В официальных российских дилерских центрах PSA в первом полугодии наступившего года появятся в продаже кроссоверы Citroen C3 Aircross и DS 7 Crossback. В это же время стоит ожидать появление в продаже фургонов для грузоперевозок Expert/Jumpy и микроавтобусов для пассажирских перевозок Traveller/SpaceTourer.
Однако самой ожидаемой новинкой в первом полугодии является большой кроссовер Peugeot 5008, который в предыдущей генерации был представлен в виде минивэна. Автомобиль Peugeot 5008 наделили функциональным салоном и ярким современным внешним дизайном.
Во второй половине нового года у российских дилеров PSA в продаже появится ещё одна новая модель Peugeot 508.
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Добавил: Алина Сегодня, 13:30