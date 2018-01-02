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Эксперты составили рейтинг спиртных напитков вызывающих сильное похмелье
Экспертами составлен очередной рейтинг по распределению спиртных напитков, в соответствии с последствием от них в виде сильного похмелья. Как утверждают специалисты, самым опасным остается смешивание набора напитков с простой газированной водой.

Первое место рейтинга определено для коктейлей с газировкой. Специалисты рассказали, что кроме маскировки спирта, сладкой газировкой вызывается и сильная жажда. При всем этом, диоксид углерода («пузырики» напитков), добавляет гарантию присутствия на утро сильного похмелья.
Эксперты составили рейтинг спиртных напитков вызывающих сильное похмелье


Позиция второго места отдана сладким коктейлям в сочетании с сиропами и соками. Третье место представлено шампанским и игристыми винами, от которых такое же сильное похмелье, как и в ситуации с «пузыриками». Здесь специалисты уточняют, что менее опасно употребление шампанского и игристых вин в чистом виде, чего не скажешь про основанные на них коктейли.

По следующим трем строчкам рейтинга разместили бурбон, далее бренди, а следом виски. Специалисты настаивают на обнаружении в бурбоне ацетона, ацетальдегида, фурфурола и дубильных веществ. Бренди чаще оказывается просто некачественным, а увеличивая срок выдержи, он накапливает вредные вещества.

Седьмой позицией могут похвастаться абсент и самбука. Достойным восьмого и девятого места оказались ром и джин, а на последнем десятом одиноко расположилась водка в чистейшем виде.
Общество / Главные новости
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 11:00
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