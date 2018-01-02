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Диетолог рассказала про быстро пьянящий человека алкоголь
Лучший среди диетологов Австралии - Ли Холмс, поделилась списком из доступных алкогольных напитков, реакция на последствия от которых непременно приводит к состоянию похмелья. Так же последовал рассказ о причинах возникновения происходящего.

Ли Холмс утверждает, что наибольшую опасность представляет не сам алкоголь, а состав содержащихся в его ингредиентах сопутствующих веществ. По информации от журналистов «ВладТайм», в ходе праздничной ночи лучше не прибегать к употреблению сладкого и темного вида алкоголя. Пример напрашивается в виде популярных красных сладких или полусладких вин, рома, бурбона и тому подобного. Неприятные последствия от их состава не будут вас преследовать только в случае употребления в минимальных количествах.
Диетолог рассказала про быстро пьянящий человека алкоголь


А успешная встреча нового года гарантирована со «светлыми» алкогольными напитками, представленными водкой, белыми винами, джином и любой другой прозрачной жидкостью. Помимо прочего, необходимо помочь спирту быть правильно «принятым» организмом. Это возможно, если запивать каждую очередную стопку небольшим объемом простой воды, к тому же требуется употребление как можно меньшего количества жирной пищи.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 10:30
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