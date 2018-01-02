Определены самые зрелищные дрэг-гонки 2017 года

Как известно, самый простой способ выяснить: какая модель круче, - это устроить гонку на прямом участке трассы. Подобные состязания, именуемые «дрэг-гонка», в классическом варианте проводятся на 402-метровой дистанции. Автоспециалисты определили самые интересные дрэг-состязания уходящего 2017 года.В «Величайшей в мире дрэг-гонке» - 2017, по традиции устраиваемой американским изданием Motor Trend, участвовали 12 престижных авто, среди которых Ferrari 488 GTB, Lexus LC 500, Mercedes Benz AMG GT R, Porsche 911 Turbo S, McLaren 570GT… В этом дрэг-противостоянии победил автомобиль, промчавшийся по 402-метровой дистанции за 10 секунд!Также автоэксперты выделили 800-метровую гонку от немецкого тюнинг-ателье, где состязались 10 «крутых» машин (общая мощность силовых установок авто превысила 6 000 «лошадок»). К эпичным дрэг-гонкам 2017-го была причислена и «битва эмок» - соперничество чётырёх авто немецкого производителя BMW: M2, M4, M5 и M6 c общей мощностью движков в 2000 лошадиных сил.