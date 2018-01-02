Опубликован топ самых важных причин быстрого снижения заряда батарей смартфонов

Основное внимание уделено первому обстоятельству, относящемуся к яркости экрана, значительно уменьшающего количество заряда батареи. Чем выше параметр, тем быстрее расходуется активность устройства. Соответственно, для снижения расхода заряда активного аккумулятора, необходимо включение автояркости или самостоятельная ее регулировка. Следующая характеристика - живые обои, ускоряющие разрядку батареи, активируя нагрузку процессора и графического ускорителя, что замедляет работу телефона и провоцирует быстрое истощение батареи. На третью позицию из причин, повышающих разряд аккумулятора, определено использование функции автоповорота положения экрана, по причине задействования встроенного в мобильном устройстве акселерометра.После отрицательных действий яркости экрана, наиболее ощутимо расходует заряд батареи сеть используемого сотового оператора. Особенно в ночное время, когда аппарат практически не используется. В это лучше включить авиарежим для сокращения расхода батареи. Ощутить значительную разрядку аккумулятора можно из-за фоновых процессов, запущенных различными приложениями. Здесь то же можно ограничить лишний расход батареи, достаточно настроить энергосбережение средствами операционной системы. Есть и специальные программы, которые управляют фоновым режимом, запрещая работу приложениям. Не рекомендуется также нагружать работой смартфон при сильных морозах на улице. Данные условия могут полностью разрядить аккумулятор или неожиданно выключить гаджет.