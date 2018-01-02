С 1 января на территории РФ усилена защита полисов ОСАГО

В целях дополнительной защиты настоящих полисов ОСАГО с 1 января наступившего года немного изменится внешнее оформление бланков. По заявлению Сергея Ефремова, вице-президента Всероссийского союза страховщиков, бланк получит QR-код на лицевой стороне полиса. Также на оборотной стороне для удобства клиентов предусмотрены новые поля, где будут перечисляться другие страховки.В новом коде, кроме информации о страховой компании, серии и номере бланка, теперь появятся сведения о транспортном средстве, его госномере и VIN автомашины.Добавим, что QR-код предусмотрен лишь на бумажных полисах ОСАГО, в электронном варианте новый элемент пока не появится.