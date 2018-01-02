С 1 января на территории РФ усилена защита полисов ОСАГО
С 1 января 2018-го на территории России за счёт изменения внешнего вида полиса ОСАГО усилена защита бланка. В верхнем углу полиса ОСАГО (на бумажных носителях) появился QR-код, распечатанный самим автостраховщиком.
В целях дополнительной защиты настоящих полисов ОСАГО с 1 января наступившего года немного изменится внешнее оформление бланков. По заявлению Сергея Ефремова, вице-президента Всероссийского союза страховщиков, бланк получит QR-код на лицевой стороне полиса. Также на оборотной стороне для удобства клиентов предусмотрены новые поля, где будут перечисляться другие страховки.
В новом коде, кроме информации о страховой компании, серии и номере бланка, теперь появятся сведения о транспортном средстве, его госномере и VIN автомашины.
Добавим, что QR-код предусмотрен лишь на бумажных полисах ОСАГО, в электронном варианте новый элемент пока не появится.
В целях дополнительной защиты настоящих полисов ОСАГО с 1 января наступившего года немного изменится внешнее оформление бланков. По заявлению Сергея Ефремова, вице-президента Всероссийского союза страховщиков, бланк получит QR-код на лицевой стороне полиса. Также на оборотной стороне для удобства клиентов предусмотрены новые поля, где будут перечисляться другие страховки.
В новом коде, кроме информации о страховой компании, серии и номере бланка, теперь появятся сведения о транспортном средстве, его госномере и VIN автомашины.
Добавим, что QR-код предусмотрен лишь на бумажных полисах ОСАГО, в электронном варианте новый элемент пока не появится.
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Добавил: Максим Литвиненко Сегодня, 09:30