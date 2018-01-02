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Россия против добычи космических ресурсов
Россия против добычи космических ресурсов. Представители РФ в ООН представят проект, запрещающий добычу полезных ископаемых.

Россия против добычи космических ресурсов


Российская федерация выступила против добычи полезных ресурсов в космосе. Специалисты России готовят проект, содержанием которого станет запрет на добычу вышеупомянутых ископаемых. При этом сам план проекта составят таким образом, что в нем невозможно будет найти способ обойти запрет.

В США еще в 2015 году подписали закон об осуществлении добычи космических ресурсов. Американские ученые давно поняли, что добыча полезных ископаемых на космических объектах может принести немалую прибыль, а также стать очень перспективной.

Прибыльными внеземными объектами, по мнению западных специалистов могут стать метеориты и Луна. А спутник Сатурна Титан содержит колоссальные запасы разжиженного метана.
Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 10:00
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