За 10 лет беспилотные авто компании Waymo преодолели более 6,4 млн километров

«Дочка» Alphabet - компания Waymo с 2016-го занимается исключительно проектами, связанными с безопасным передвижением беспилотных транспортных средств. Авто, на которых установлено оборудование Waymo, всё чаще появляются на дорожных тестах. Сейчас подобные автомобили тестируются на дорогах общего назначения американского штата Аризона. Разработчики из Waymo решили подсчитать: какое расстояние с начала проекта проехали автомобили компании без участия человека? Оказалось, что более четырёх миллионов миль. Или в переводе на более привычный километраж – 6,4 миллиона километров!В сообщении компании Waymo отмечается, что тестовые испытания беспилотных транспортных средств проходило как на закрытых полигонах, так и на обычной проезжей части двадцати трёх населённых пунктов США.