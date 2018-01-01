В Instagram сравнили нынешнее и 13-летней давности фото Лободы

Общеизвестно, что с годами люди, а особенно женщины, моложе не становятся, однако очень многие звезды шоу-бизнеса, желая всегда выглядеть молодо и безупречно, быть в тонусе и не терять популярность, прикладывают вспомогательные усилия для придания своей внешности наибольшей благовидности. На взгляд комментаторов зачастую неудачные, вовсе не придающие внешнему виду звезд свежести и молодости.Без внимания не остались и фото Светланы Лободы. Пользователям Сети предложили сравнить нынешние фотоснимки певицы и кадры 13-летней давности. Большую часть комментаторов объединило мнение о том, что «раньше было лучше».