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В Instagram сравнили нынешнее и 13-летней давности фото Лободы
В Instagram предложили подписчикам сравнить нынешнее и 13-летней давности фото Светланы Лободы. Сейчас пользователи Сети активно обсуждают внешние перемены звезды.

В Instagram сравнили нынешнее и 13-летней давности фото Лободы


Общеизвестно, что с годами люди, а особенно женщины, моложе не становятся, однако очень многие звезды шоу-бизнеса, желая всегда выглядеть молодо и безупречно, быть в тонусе и не терять популярность, прикладывают вспомогательные усилия для придания своей внешности наибольшей благовидности. На взгляд комментаторов зачастую неудачные, вовсе не придающие внешнему виду звезд свежести и молодости.

Без внимания не остались и фото Светланы Лободы. Пользователям Сети предложили сравнить нынешние фотоснимки певицы и кадры 13-летней давности. Большую часть комментаторов объединило мнение о том, что «раньше было лучше».
Общество / ШоуБиз
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 19:51
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