Новинка Mercedes-Benz A-Class проходит в Швеции зимний тест-драйв

Около четырёх лет разработчики компании Mercedes-Benz готовились к выпуску модели следующего поколения «Мерседес» A-класса. И вот наступил момент окончательных и самых сложных испытаний. Экспериментальные образцы современнейшей модели переправлены в северную Швецию, где автоновинку от Mercedes-Benz протестируют в сложных климатических условиях. Сообщается, что хэтчбек должен показать свою способность справляться с трудностями при движении на скользкой трассе при скорости в 50 км/час и морозе минус 28 градусов.Руководство компании из Штутгарта, готовя мировое автосообщество к презентации своего «детища», постоянно подогревает интерес автолюбителей к пока «засекреченному» Mercedes-Benz A-Class. В Сеть постоянно попадают тизерные фото, одним из снимков стало изображение зимних испытаний автоновинки от Mercedes-Benz. А вот изменения во внутреннем интерьере хэтчбека в секрете не держатся: салон нового A-Class украсит полностью цифровая приборная панель, креативно объединенная с экраном «мультимедийки».