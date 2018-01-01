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Алексей Чумаков удивил фанатов своим хобби
Талантливый человек талантлив во всем: так Алексей Чумаков оказался талантливым не только на сцене, но и в своем увлечении.
Алексей Чумаков удивил фанатов своим хобби


Певец и телеведущий раскрыл секрет своего увлечения. Оказывается, когда выдается свободная минутка, Алексей лепит. Как признается он сам, чучел животных он не любит, и поэтому «вынужден» лепить их бюсты собственноручно.

В Сети Чумаков выставил фото своего хобби – незаконченный бюст силиконовой обезьянки. Певец уточнил, что свою работу над ним начал еще летом. Но из-за чрезмерной занятости, для увлечения остается совсем мало времени. Как шутит певец, сейчас – это для души, но, возможно, придет такое время, когда он будет лепить животных на заказ. В своих комментариях подписчики тут же поинтересовались ценой будущего творения

К слову, ушедший год принес для пары Чумаков-Ковальчук огромный сюрприз – долгожданную дочь.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 19:42
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