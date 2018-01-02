Эксперты определили рейтинг автомобилей по самой дорогой стоимости ремонта в 2017 году

Открыть его выпала честь Mercedes-Benz G 500 4x4², который получил от LeTech разработку передних и задних мостов. Чтобы заменить такие мосты с портальными редукторами, дифференциалом и полуосями, придется потратить рекорд суммы в 11 024 062 руб.Известно недавнее оснащение от Volkswagen, для «топовых» авто, оборудования по системе питания - 48V, состав которой включает литиевую батарею и соответствующий трансформатор преобразования напряжения. При замене указанных автокомпонентов, допустим на Porsche Panamera, придется выложить - 156 010 руб. Новым Range Rover Velar получен в качестве оснащения прибор, в виде сенсорной панели управления. Если неожиданно случится ее поломка, автовладелец потратит на замену - 379 614 руб.А вот рестайлинговые Kia Rio и Hyundai Solaris, предложили опционально оснащать системами мультимедиа с разной ценой, но одинаковыми функциями. Данные обстоятельства заставят замену мультимедийных центров в Rio реализовать за 376 021 рубль, а Solaris потребует 313 256 руб.Следует упомянуть и представителя высокого хэтчбека LADA Xray, который обзавелся одной из функций по отключению TCS. По этому, на ранние версии владельцы самостоятельно ищут возможность установки штатной кнопки и электропроводки на сумму 49 104 рубля, что далеко не все из них могут себе позволить.