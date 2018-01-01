Константина Меладзе обругали за новогодний портрет с Верой Брежневой

Традиционно Константин и Вера нехотя впускают чужих в личное и семейное пространство. Они без энтузиазма делятся подробностями, а еще реже – позируют вместе на фотосессиях. Для первой в году ночи пара сделала исключение – на съемке новогоднего шоу на Первом.Изысканно одевшись: в платье с белоснежной шубкой и в смокинг, не забыв об аксессуарах, супруги позируют и поздравили поклонников с зимними праздниками, пожелав всем «наконец-то поверить в волшебство и ощутить новогоднюю атмосферу!».Поклонники оценили и фотографию, и поздравление по достоинству. Хотя не обошлось и без критики, в основном, вызванной, по их мнению нездоровым видом Константина. Да и разницу в возрасте супругов подписчики не преминули заметить.