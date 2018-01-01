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Константина Меладзе обругали за новогодний портрет с Верой Брежневой
Совсем недавно в сети появился новогодний портрет супругов Константина Меладзе и Веры Брежневой. Фанаты в целом остались фото недовольны, сравнивая певца с отцом Брежневой.
Константина Меладзе обругали за новогодний портрет с Верой Брежневой


Традиционно Константин и Вера нехотя впускают чужих в личное и семейное пространство. Они без энтузиазма делятся подробностями, а еще реже – позируют вместе на фотосессиях. Для первой в году ночи пара сделала исключение – на съемке новогоднего шоу на Первом.

Изысканно одевшись: в платье с белоснежной шубкой и в смокинг, не забыв об аксессуарах, супруги позируют и поздравили поклонников с зимними праздниками, пожелав всем «наконец-то поверить в волшебство и ощутить новогоднюю атмосферу!».

Поклонники оценили и фотографию, и поздравление по достоинству. Хотя не обошлось и без критики, в основном, вызванной, по их мнению нездоровым видом Константина. Да и разницу в возрасте супругов подписчики не преминули заметить.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 19:05
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