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Marvel планирует создать платформу для пользователей по теме создания комиксов
От представителей известной на весь мир студии Marvel поступила информация, что в скором времени официальный запуск будет дополнен новым онлайн - сервисом для создания сюжетов комиксов. Любым фанатом, прямо в браузере, можно будет самостоятельно создавать комиксы.

Новый сервис разработки комиксов дает пользователям полную свободу действий, можно создавать собственных оригинальных персонажей и наделять их любыми свойствами, а также проектировать сюжет уникального повествования. Специалистами Marvel отмечено, что для выбора фона у пользователей будет возможность применять заранее подготовленные профессиональными художниками иллюстрации.
Marvel планирует создать платформу для пользователей по теме создания комиксов


Особо отмечено, что при принятии условий студии, пользователи обязываются не распространять вне сервиса свои комиксы. Также запрещается использовать с целью заработка свои работы. Дополнительно будут соблюдаться требования, что сценарии комиксов от пользователей, будут придерживаться соблюдения определенных правил, которые запрещают в работе пропаганду оружия, наркотиков и подобного прочего.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 02:00
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