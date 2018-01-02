Marvel планирует создать платформу для пользователей по теме создания комиксов

Новый сервис разработки комиксов дает пользователям полную свободу действий, можно создавать собственных оригинальных персонажей и наделять их любыми свойствами, а также проектировать сюжет уникального повествования. Специалистами Marvel отмечено, что для выбора фона у пользователей будет возможность применять заранее подготовленные профессиональными художниками иллюстрации.Особо отмечено, что при принятии условий студии, пользователи обязываются не распространять вне сервиса свои комиксы. Также запрещается использовать с целью заработка свои работы. Дополнительно будут соблюдаться требования, что сценарии комиксов от пользователей, будут придерживаться соблюдения определенных правил, которые запрещают в работе пропаганду оружия, наркотиков и подобного прочего.