Путин подписал указ о предельной штатной численности сотрудников МВД

Сокращение на десять тысяч штатного расписания силовиков экономит бюджетные средства на их содержание.С 1 января в рядах органов Министерства внутренних дел будет пребывать 894 871 сотрудник. Из этого числа непосредственно полицейских разного звания и должности будет служить 746 859 человек; 17 199 человек – это численность гражданских служащих, работающих по различным специальностям; и 130 813 работников всех служб, обеспечивающих жизнедеятельность подразделений в самом широком смысле.До 1 января соответствующий указ президента позволял иметь в штате Министерства 904 881 сотрудника