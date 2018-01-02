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Путин подписал указ о предельной штатной численности сотрудников МВД
Сокращение на десять тысяч штатного расписания силовиков экономит бюджетные средства на их содержание.

Путин подписал указ о предельной штатной численности сотрудников МВД


С 1 января в рядах органов Министерства внутренних дел будет пребывать 894 871 сотрудник. Из этого числа непосредственно полицейских разного звания и должности будет служить 746 859 человек; 17 199 человек – это численность гражданских служащих, работающих по различным специальностям; и 130 813 работников всех служб, обеспечивающих жизнедеятельность подразделений в самом широком смысле.

До 1 января соответствующий указ президента позволял иметь в штате Министерства 904 881 сотрудника
Общество
Добавил: George21 Сегодня, 06:00
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