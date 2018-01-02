Shneider Electric: Роботы еще не скоро вытеснят людей
Старший зампрезидента международной корпорации Shneider Electric Ма Юэ, выступая на форуме "Феникс-2017", отметил, что роботы в ближайшем будущем не смогут заменить человека. Искусственному интеллекту еще требуется активная поддержка людей.
Использование искусственного интеллекта в промышленности - неизбежная реальность, приносящая отличный результат, цитирует слова Юэ издание ifeng.com. Однако если один робот научился что-то делать, это значит, что данному процессу обучились все машины. Соответственно, возрастает угроза информационной безопасности, хотя искусственный интеллект все еще зависим от коммуникаций с человеком.
Одновременно искусственный интеллект позволяет распространяться информации, делая ее доступной для множества людей. Таким образом знания и умения передаются не ограниченному числу умельцев, а всем без исключения, что позволяет сохранить традиции и ценности человечества.
Использование искусственного интеллекта в промышленности - неизбежная реальность, приносящая отличный результат, цитирует слова Юэ издание ifeng.com. Однако если один робот научился что-то делать, это значит, что данному процессу обучились все машины. Соответственно, возрастает угроза информационной безопасности, хотя искусственный интеллект все еще зависим от коммуникаций с человеком.
Одновременно искусственный интеллект позволяет распространяться информации, делая ее доступной для множества людей. Таким образом знания и умения передаются не ограниченному числу умельцев, а всем без исключения, что позволяет сохранить традиции и ценности человечества.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 05:00