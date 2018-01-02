Ученые: Нанотехнологии используются в военном деле для создания бронежилетов

Исследователи из Нью-Йоркского университета пришли к выводу, что система двухслойного графена позволит создать легкий и прочный бронежилет, когда от массивных пластин из стали и кевларового волокна можно будет полностью отказаться, информирует портал RT. Двухслойный графен легко переносит механическое воздействие и практически не деформируется от внешних манипуляций.В настоящий момент бронежилеты защищают от пулевых ранений, однако остается проблема заброневых повреждений. Ее можно будет решить тканями из двухслойного графена, уверены российские академики. Новый материал станет гораздо эффективней рассеивать энергию пули, позволяя защищать от компрессионных травм сотрудников правопорядка.