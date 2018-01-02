В Китае при строительстве школы обнаружили яйца динозавров возрастом 130 млн лет
Кладку яиц динозавра возрастом 130 млн лет обнаружили рабочие при строительстве школы в Китае. Сообщение об этом поступило от портала HotGeo.
В юго-западном районе Китая в провинции Цзянси во время строительных работ обнаружили кладку яиц динозавра. Строители приняли яйца за обычные камни, однако позже, когда одно из них лопнуло, работники сообщили о необычной находке властям. В результате исследования места кладки, специалисты насчитали 20 яиц.
На текущий момент строительство школы приостановлено, на месте готовят детальные раскопки. При тщательном анализе находки ученые пришли к выводу, что ее возраст достигает 130 млн лет. Яйца динозавра находятся в удовлетворительном состоянии, без повреждений, а также принадлежат одной особи.
Более точный возраст окаменевшей находки ученые назовут позднее, но сейчас они могут с уверенностью сказать, что она относится к меловому периоду, в то время, когда динозавры были сравнительно небольших размеров.
В юго-западном районе Китая в провинции Цзянси во время строительных работ обнаружили кладку яиц динозавра. Строители приняли яйца за обычные камни, однако позже, когда одно из них лопнуло, работники сообщили о необычной находке властям. В результате исследования места кладки, специалисты насчитали 20 яиц.
На текущий момент строительство школы приостановлено, на месте готовят детальные раскопки. При тщательном анализе находки ученые пришли к выводу, что ее возраст достигает 130 млн лет. Яйца динозавра находятся в удовлетворительном состоянии, без повреждений, а также принадлежат одной особи.
Более точный возраст окаменевшей находки ученые назовут позднее, но сейчас они могут с уверенностью сказать, что она относится к меловому периоду, в то время, когда динозавры были сравнительно небольших размеров.
Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 03:00