Ученые: нарушение циркадных ритмов организма усиливает рост опухоли

Ученые провели опыт, в процессе которого активировали механизм реакции несвернутых белков, не допускающий разрастание клеток. Неполадки в свернутой структуре цепи благоприятствует появлению неактивных белков, отличающихся от здоровых своими свойствами. Для оказания противодействия «неправильным» соединениям клетка включает реакцию, которая замедляет образование новых белков, а скопление большого количества таких соединений убивает ее. Клетки рака спасают себя связью, существующей между циркадными ритмами, регулируемыми белками BMAL1 и CLOCK и реакцией несвернутых белков.При интенсивной работе механизма реакции уровень белка BMAL1 остается низким и ритм сбивается. В этих условиях здоровые клетки организма погибают в отличии от раковых. При искусственном усилении выделения BMAL1 ученые заметили, что опухоль замедлила свой рост. Проведя анализ работы, эксперты выяснили: прожили дольше те больные раком, уровень BMAL1 у которых был выше.