АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые огласили самые важные результаты изменения климата на Земле за 2017 год
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

Ученые: нарушение циркадных ритмов организма усиливает рост опухоли
Ученые США провели анализ исследования, в котором наблюдали за процессом развития онкологической опухоли в токсичных для здоровых клеток условиях. Повышенному росту раковых новообразований, по данным экспертов, способствует сниженное количество белка BMAL1, который отвечает за регулировку циркадных ритмов организма.

Ученые: нарушение циркадных ритмов организма усиливает рост опухоли


Ученые провели опыт, в процессе которого активировали механизм реакции несвернутых белков, не допускающий разрастание клеток. Неполадки в свернутой структуре цепи благоприятствует появлению неактивных белков, отличающихся от здоровых своими свойствами. Для оказания противодействия «неправильным» соединениям клетка включает реакцию, которая замедляет образование новых белков, а скопление большого количества таких соединений убивает ее. Клетки рака спасают себя связью, существующей между циркадными ритмами, регулируемыми белками BMAL1 и CLOCK и реакцией несвернутых белков.

При интенсивной работе механизма реакции уровень белка BMAL1 остается низким и ритм сбивается. В этих условиях здоровые клетки организма погибают в отличии от раковых. При искусственном усилении выделения BMAL1 ученые заметили, что опухоль замедлила свой рост. Проведя анализ работы, эксперты выяснили: прожили дольше те больные раком, уровень BMAL1 у которых был выше.
Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 01:00
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Бузова опозорилась, спев в караоке без
Опубликован топ самых важных причин быстрого
Марина Африкантова считает себя счастливым
Фанаты считают, что у Ксении Бородиной серьёзные
Младший сын Яны Рудковской Саша трогательно
Александра Артёмова получила от мужа в подарок
Просмотреть все новости