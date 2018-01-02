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В Лондоне встретили Новый год фейерверком на берегу Темзы
В Лондоне Новый год встретили шоу фейерверков, которое устроили у Темзы при участии гигантского колеса обозрения. Меры безопасности на мероприятии были усиленными.

В Лондоне встретили Новый год фейерверком на берегу Темзы


2018-й год в столице Соединенного Королевства начался с боя часов на башне Биг-бен, информирует портал ТАСС. В шоу задействовали порядка 12 тыс. салютов, а входные билеты на пиротехническое представление стоили по $13,5 на самые удобные места. Организаторы шоу считают, что продажа мест позволит избежать столпотворения на площадке, поэтому людям без билетов рекомендовали остаться дома.

В связи с угрозами террористов устроить теракт на площади во время празднования Нового года, меры безопасности были усилены. Количество полицейских патрулей было увеличено, а улицы в центре британской столицы перекрыты для движения любого вида наземного транспорта. Стражей правопорядка снабдили огнестрельным оружием.
Общество
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 00:00
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