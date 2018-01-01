Часть жителей Владивостока осталась без электричества из-за хлопушки

В новогоднюю ночь группа молодых людей привела в действие пневматическую хлопушку прямо под линией электропередачи мощностью 35 киловатт.Немалая часть жителей Владивостока надолго запомнит встречу 2018 года. Они на некоторое время остались без света в новогоднюю ночь вследствие попадания пневмохлопушки в линию электропередачи.Попадание хлопушки в провода повлекло за собой короткое замыкание и выход из строя трех подстанций, питающих электричеством несколько улиц города, сообщили в пресс-службе компании «Приморские электрические сети».Сидеть во тьме, к счастью, жителям обесточенных районов долго не пришлось: бригада электромонтеров достаточно оперативно устранила неполадки.