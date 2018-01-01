АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые огласили самые важные результаты изменения климата на Земле за 2017 год
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

Часть жителей Владивостока осталась без электричества из-за хлопушки
В новогоднюю ночь группа молодых людей привела в действие пневматическую хлопушку прямо под линией электропередачи мощностью 35 киловатт.

Часть жителей Владивостока осталась без электричества из-за хлопушки


Немалая часть жителей Владивостока надолго запомнит встречу 2018 года. Они на некоторое время остались без света в новогоднюю ночь вследствие попадания пневмохлопушки в линию электропередачи.

Попадание хлопушки в провода повлекло за собой короткое замыкание и выход из строя трех подстанций, питающих электричеством несколько улиц города, сообщили в пресс-службе компании «Приморские электрические сети».
Сидеть во тьме, к счастью, жителям обесточенных районов долго не пришлось: бригада электромонтеров достаточно оперативно устранила неполадки.
Происшествия
Добавил: George21 Сегодня, 15:25
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Активистка Me Too запустила гигантский
Власти Украины повысили страховой стаж выхода на
Греция обложила налогом пластиковые пакеты
С 1 января 2018 года вступает в силу маркировка
На луне Юпитера Ио ученые NASA обнаружили
В прямом эфире американского канала незаметно
Просмотреть все новости