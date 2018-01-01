Активистка Me Too запустила гигантский хрустальный шар в Нью-Йорке

Традиция по спуску стилизованного шара насчитывает более 100 лет. В этот период времени на Таймс-сквер проходит ежегодное выступление музыкальных знаменитостей, а также сама церемония по встрече Нового года. Огромный символ запускается нажатием кнопки, которую доверили Бэрк, основавшей движение в поддержку жертв, подвергшимся домогательствам.Ранее шар активировал генсек ООН Пан Ги Мун, Билл Клинтон, американская звезда Леди Гага, а также международная знаменитость в мире бокса Мохаммед Али. Шар, созданный из хрустальных треугольников, в диаметре достигал 3,6 м. Ежегодно данный символ создают заново мастера. В начале 2018 года грани шара сложили изображение символа безмятежности.