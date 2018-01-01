Греция обложила налогом пластиковые пакеты

Повторное повышение стоимости полиэтиленовой упаковки ожидается в начале следующего года, когда цена за единицу вырастет до 9 евроцентов. Греция старается стимулировать применение многоразовых пакетов и упаковок, защищая окружающую среду. Утилизация и переработка полиэтиленовой оболочки вознаграждается отдельно.Пластиковая тара разлагается сотни лет, нанося непоправимый вред экологии. Потребители, по мнению властей государства, должны брать на себя часть ответственности за использование пластика в бытовой среде. При этом до 50% всего мусора в греческом море составляют именно пластиковые пакеты, сбор которых обходится примерно в 10 раз дороже, чем их изготовление.