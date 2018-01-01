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Греция обложила налогом пластиковые пакеты
С 1 января нового года власти Греции установили экологическую разновидность налога на пластиковые пакеты. За пакетик в магазине теперь придется оставлять на кассе по 4 евроцента.

Греция обложила налогом пластиковые пакеты


Повторное повышение стоимости полиэтиленовой упаковки ожидается в начале следующего года, когда цена за единицу вырастет до 9 евроцентов. Греция старается стимулировать применение многоразовых пакетов и упаковок, защищая окружающую среду. Утилизация и переработка полиэтиленовой оболочки вознаграждается отдельно.

Пластиковая тара разлагается сотни лет, нанося непоправимый вред экологии. Потребители, по мнению властей государства, должны брать на себя часть ответственности за использование пластика в бытовой среде. При этом до 50% всего мусора в греческом море составляют именно пластиковые пакеты, сбор которых обходится примерно в 10 раз дороже, чем их изготовление.
Экономика
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 22:00
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