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С 1 января 2018 года вступает в силу маркировка лекарственных препаратов
В будущем каждый желающий сможет проверить легальность купленных лекарственных препаратов всего лишь отсканировав особые идентификационные знаки на упаковке.

Отныне в России в силу вступает закон "Об обращении лекарственных средств", который позволит в дальнейшем осуществлять мониторинг медикаментов, а также проверять их легальность, используя смартфон или сканер. На все лекарства, выпущенные в оборот, в обязательном порядке будут наноситься контрольные знаки для идентификации медикаментов.

С 1 января 2018 года вступает в силу маркировка лекарственных препаратов


Правительство маркировку препаратов называет приоритетной программой, цель которой - защитить жителей России от недоброкачественных и контрафактных медикаментов. Также это должно позволить фармацевтическому рынку стать более прозрачным и развить там справедливую конкуренцию. Производители и продавцы, которые будут распространять препараты без идентификационных знаков, понесут административную ответственность.
Общество
Добавил: Joanne Сегодня, 21:30
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