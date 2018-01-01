С 1 января 2018 года вступает в силу маркировка лекарственных препаратов

Отныне в России в силу вступает закон "Об обращении лекарственных средств", который позволит в дальнейшем осуществлять мониторинг медикаментов, а также проверять их легальность, используя смартфон или сканер. На все лекарства, выпущенные в оборот, в обязательном порядке будут наноситься контрольные знаки для идентификации медикаментов.Правительство маркировку препаратов называет приоритетной программой, цель которой - защитить жителей России от недоброкачественных и контрафактных медикаментов. Также это должно позволить фармацевтическому рынку стать более прозрачным и развить там справедливую конкуренцию. Производители и продавцы, которые будут распространять препараты без идентификационных знаков, понесут административную ответственность.