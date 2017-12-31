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Проект космического телескопа James Webb NASA на грани срыва
Космический телескоп Джеймса Вебба (JWST) NASA является одним из самых смелых, самых выигрышных проектов в истории космического агентства. Однако строительство и тестирование обсерватории оказалось сложным технологическим предприятием, подталкивающим астрономическую цену обсерватории к почти 9 млрд. долл. и требующей участия европейских и канадских космических агентств.

Проект космического телескопа James Webb NASA на грани срыва


Задуманный в конце 1980-х годов как способ исследовать эволюцию более 13,5 миллиарда лет космической истории, чтобы увидеть слабый инфракрасный свет от самых первых звезд и галактик Вселенной, проект JWST сегодня стоит под вопросом из-за постоянного обрастания другими научными обязанностями. Ученые считают, что будущее практически каждой отрасли астрономии будет, несомненно, осветлено успешным запуском и работой JWST. Но из-за его неуклонно возрастающей стоимости и постоянной задержки отправки (которая недавно переместилась с 2018 на 2019 год), эта телескопическая машина теперь находится под все более интенсивным контролем конгресса США.

Заключительный этап JWST перед отправкой на стартовую площадку состоится в Northrop Grumman в Калифорнии. В октябре прошлого года инженеры компании впервые протестировали пятислойную подсистему солнечного экрана телескопа с полным натяжением. Кроме того, в ноябре комбинированные научные приборы и оптические элементы телескопа, включая 18 специальных легких бериллиевых зеркал, прошли 100 дней тщательных испытаний в большой камере в Космическом центре NASA Johnson в Хьюстоне, штат Техас. Эти тесты подражали холоду и вакууму космического пространства, чтобы удостовериться, что оборудование будет работать правильно в суровых условиях открытого космоса.

Телескоп JWST теперь вступает в самую рискованную фазу развития, время, когда проблемы могут возникнуть, а графики могут ускользнуть. Напряженность вокруг этого рискованного и дорогостоящего предприятия просто зашкаливает. Вероятность неудачи может быть низкой, но ее стоимость может оказаться катастрофической.
dzen / Технологии / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 22:08
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