Американец был застрелен из-за желающего пошутить геймера
В штате Канзас, на территории США, невиновный мужчина был застрелен одним из полицейских, патруль прибыл к потерпевшему по заведомо ложному вызову, поступившему от пранкера. Основанием для выстрела правоохранителя, послужила реакция на то, как хозяин дома растеряно посмотрел на свой пояс, где должно обычно располагаться оружие.
Как сообщили западные СМИ, причиной инцидента в Канзасе послужила ссора между двумя геймерами, фанатами Call of Duty. Один спорщик решил сообщить первый попавшийся адрес, как свой, не подозревая, что у его оппонента возникло желание пошутить. Пранкер набрал номер полицейского участка и сообщил, что им застрелен отец и мать взята в заложницы, а адрес указал услышанный ранее.
Когда правоохранители посетили указанное место, дверь им открыл ничего не подозревавший местный житель. Следом, жертве пранка, поступил приказ поднять руки, он рассеяно опустил глаза в район своего пояса, где обычно служители закона «носят оружие». Одним из офицеров, данная реакция была расценена, как подозрительная, и в хозяина дома последовал выстрел.
Парень скончался от ранения в больнице, а его мать заявила, что у сына никогда не было желания играть в видеоигры и он ими не увлекался. Начато расследование по данному инциденту, одним из участников которого является компания UMG Gaming, которая организовывает игровые онлайн - турниры.
Как сообщили западные СМИ, причиной инцидента в Канзасе послужила ссора между двумя геймерами, фанатами Call of Duty. Один спорщик решил сообщить первый попавшийся адрес, как свой, не подозревая, что у его оппонента возникло желание пошутить. Пранкер набрал номер полицейского участка и сообщил, что им застрелен отец и мать взята в заложницы, а адрес указал услышанный ранее.
Когда правоохранители посетили указанное место, дверь им открыл ничего не подозревавший местный житель. Следом, жертве пранка, поступил приказ поднять руки, он рассеяно опустил глаза в район своего пояса, где обычно служители закона «носят оружие». Одним из офицеров, данная реакция была расценена, как подозрительная, и в хозяина дома последовал выстрел.
Парень скончался от ранения в больнице, а его мать заявила, что у сына никогда не было желания играть в видеоигры и он ими не увлекался. Начато расследование по данному инциденту, одним из участников которого является компания UMG Gaming, которая организовывает игровые онлайн - турниры.
Происшествия
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 20:45