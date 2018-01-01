Американец был застрелен из-за желающего пошутить геймера

Как сообщили западные СМИ, причиной инцидента в Канзасе послужила ссора между двумя геймерами, фанатами Call of Duty. Один спорщик решил сообщить первый попавшийся адрес, как свой, не подозревая, что у его оппонента возникло желание пошутить. Пранкер набрал номер полицейского участка и сообщил, что им застрелен отец и мать взята в заложницы, а адрес указал услышанный ранее.Когда правоохранители посетили указанное место, дверь им открыл ничего не подозревавший местный житель. Следом, жертве пранка, поступил приказ поднять руки, он рассеяно опустил глаза в район своего пояса, где обычно служители закона «носят оружие». Одним из офицеров, данная реакция была расценена, как подозрительная, и в хозяина дома последовал выстрел.Парень скончался от ранения в больнице, а его мать заявила, что у сына никогда не было желания играть в видеоигры и он ими не увлекался. Начато расследование по данному инциденту, одним из участников которого является компания UMG Gaming, которая организовывает игровые онлайн - турниры.