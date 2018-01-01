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Власти Индии потребовали вырезать из фильма "Падмавати" 26 любовных сцен, оскорбивших индуистов
Власти Индии потребовали от режиссера фильма «Падмавати» вырезать 26 кадров, где есть любовные сцены. Это требование было продиктовано оскорбленными чувствами индуистов.

Власти Индии потребовали вырезать из фильма "Падмавати" 26 любовных сцен, оскорбивших индуистов


Историческая эпопея «Падмавати» рассказывает о легенде ХVI века, согласно которой принцесса небывалой красоты, дабы не попасть в плен к правителю мусульман, войско которого захватило провинции индуистов, сожгла себя живьем. По слухам фильм содержит красочные сцены любви между принцессой и правителем мусульман, из-за которых и разгорелся скандал.

Несмотря на то, что кинолента еще даже не вышла в прокат, радикально настроенные группировки угрожают актрисе, сыгравшей принцессу, и режиссеру нашумевшей картины.
Культура
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 20:15
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