Власти Индии потребовали вырезать из фильма "Падмавати" 26 любовных сцен, оскорбивших индуистов

Историческая эпопея «Падмавати» рассказывает о легенде ХVI века, согласно которой принцесса небывалой красоты, дабы не попасть в плен к правителю мусульман, войско которого захватило провинции индуистов, сожгла себя живьем. По слухам фильм содержит красочные сцены любви между принцессой и правителем мусульман, из-за которых и разгорелся скандал.Несмотря на то, что кинолента еще даже не вышла в прокат, радикально настроенные группировки угрожают актрисе, сыгравшей принцессу, и режиссеру нашумевшей картины.