"Ганнибал" Энтони Хопкинс празднует свой 80-летний юбилей

Энтони Хопкинс – актер, узнаваемый несколькими поколениями зрителей. Однако настоящую мировую славу актеру принесла роль маньяка-интеллектуала Ганнибала Лектора в нашумевшем психологическом триллере «Молчание ягнят», за которую он был высоко оценен кинокритиками и награжден «Оскаром». В последующих сиквелах «Ганнибал» и «Красный дракон» Хопкинс снова вживался в роль убийцы-каннибала, с чем справился блестяще, показав всему миру свой талант.Эксперты Американского института киноискусства признали роль маньяка Ганнибала Лектора, которого сыграл Энтони Хопкинс, кинозлодеем №1 за все времена киноиндустрии.