АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые огласили самые важные результаты изменения климата на Земле за 2017 год
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

Яценюк и жена Авакова продали свои доли в одном из украинских телеканалов
Покупателем стала американская корпорация Atmosphere Entertainment Inc., заинтересованная в медиабизнесе в Украине. Но за спиной корпорации стоит Иван Жеваго – сын украинского миллиардера Константина Жеваго.

Яценюк и жена Авакова продали свои доли в одном из украинских телеканалов


30 и 40 процентов соответственно, экс-премьер Украины Арсений Яценюк вместе с супругой украинского министра внутренних дел Арсена Авакова Инной продали свои доли в украинском телеканале «Еспресо TV». Таким образом, 70 процентов пакета собственника получила корпорация Atmosphere Entertainment Inc.

Как сообщил в Твиттере сам Арсен Аваков, его жена получила за продажу своей доли почти два миллиона долларов.
По версии инвесткомпании Dragon Capital, Константин Жеваго со своим состоянием в 1,4 миллиарда долларов сейчас находится на третьей строчке рейтинга «ТОП-100 самых богатых украинцев».
Общество
Добавил: George21 Сегодня, 20:00
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Активистка Me Too запустила гигантский
Власти Украины повысили страховой стаж выхода на
Греция обложила налогом пластиковые пакеты
С 1 января 2018 года вступает в силу маркировка
На луне Юпитера Ио ученые NASA обнаружили
В прямом эфире американского канала незаметно
Просмотреть все новости