Яценюк и жена Авакова продали свои доли в одном из украинских телеканалов

Покупателем стала американская корпорация Atmosphere Entertainment Inc., заинтересованная в медиабизнесе в Украине. Но за спиной корпорации стоит Иван Жеваго – сын украинского миллиардера Константина Жеваго.30 и 40 процентов соответственно, экс-премьер Украины Арсений Яценюк вместе с супругой украинского министра внутренних дел Арсена Авакова Инной продали свои доли в украинском телеканале «Еспресо TV». Таким образом, 70 процентов пакета собственника получила корпорация Atmosphere Entertainment Inc.Как сообщил в Твиттере сам Арсен Аваков, его жена получила за продажу своей доли почти два миллиона долларов.По версии инвесткомпании Dragon Capital, Константин Жеваго со своим состоянием в 1,4 миллиарда долларов сейчас находится на третьей строчке рейтинга «ТОП-100 самых богатых украинцев».