Новогодний шпагат Анастасии Волочковой разозлил подписчиков

В своем микроблоге Instagram скандальная балерина поделилась необычным снимком. В пушистых сапожках и накидке, она расположилась на ступеньках в вертикальном шпагате, рискуя потерять равновесие и полететь вниз. На заднем фоне красуется высокая елка. В посте балерина поздравила фолловеров с праздником, пожелав счастья и любви.А вот комментаторы буквально взбесились от этого поста. Многие накинулись на Волочкову с упреками: критиковали и ее позу, и опухшее лицо, и традиционные шпагаты. Кто-то даже предположил, что и передвигается Анастасия шпагатами.Обиженная Волочкова спустя 4 часа после этого снимка опубликовала контр-удар: еще один шпагат, на этот раз над котом. И соответствующий злой комментарий: «Мои хорошие.. Заскучали? Предновогодний шпагат! И белый майбах. И красивый дом».Чем вызвала еще более гневные комментарии и упреки подписчиков.