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Новогодний шпагат Анастасии Волочковой разозлил подписчиков
Анастасия Волочкова не мыслит себя без шпагата. Так, снявший с вертикальным шпагатом на фоне наряженной красавицы-елки, балерина поздравила публику с наступающим праздником.
Новогодний шпагат Анастасии Волочковой разозлил подписчиков


В своем микроблоге Instagram скандальная балерина поделилась необычным снимком. В пушистых сапожках и накидке, она расположилась на ступеньках в вертикальном шпагате, рискуя потерять равновесие и полететь вниз. На заднем фоне красуется высокая елка. В посте балерина поздравила фолловеров с праздником, пожелав счастья и любви.

А вот комментаторы буквально взбесились от этого поста. Многие накинулись на Волочкову с упреками: критиковали и ее позу, и опухшее лицо, и традиционные шпагаты. Кто-то даже предположил, что и передвигается Анастасия шпагатами.
Новогодний шпагат Анастасии Волочковой разозлил подписчиков

Обиженная Волочкова спустя 4 часа после этого снимка опубликовала контр-удар: еще один шпагат, на этот раз над котом. И соответствующий злой комментарий: «Мои хорошие.. Заскучали? Предновогодний шпагат! И белый майбах. И красивый дом».

Чем вызвала еще более гневные комментарии и упреки подписчиков.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 19:31
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