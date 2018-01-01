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В Риге две пенсионерки подрались из-за картошки
В Риге две пенсионерки подрались из-за картошки в торговом центре “Максима”. Свидетели события долго пытались разнять женщин, но потерпели неудачу.

Ссора между почтенными дамами началась после того, как лоток с овощами оказался пустым, а новая партия товара была выгружена на прилавок. Они не могли мирно договориться между собой, кто будет набирать продукты первой, после чего возник конфликт.

В Риге две пенсионерки подрались из-за картошки


Молодой мужчина старался успокоить агрессивных особ, но в результате пострадал сам от их кулаков. Пенсионерки стали кричать на добровольцев, смешавшихся в выяснение отношений, но потом просто плюнули друг другу в лицо и разошлись, чтобы не привлекать внимания сотрудников охраны.
Происшествия
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:45
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