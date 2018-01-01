В Рязани два пьяных пешехода днем избили водителя
Пользователи сети обсуждают происшествие в Рязани, после прочтения сообщения очевидцев события. Два пьяных пешехода днем избили водителя на улице Вокзальной.
Инцидент после попытки злоумышленников, находящихся в нетрезвом состоянии, перейти дорогу в запрещенном месте. Они чуть не попали под колеса машины, в которой сидела жертва, но после того, как мужчина вовремя остановился, решили наказать виновника.
Молодые люди вытащили человека из транспорта и стали избивать. Только угроза применить газовый баллончик подействовала на хулиганов. Они оставили человека в покое, так что он смог избежать серьезных травм. Люди были шокированы такими событиями и написали много негативных комментариев в адрес пешеходов.
Инцидент после попытки злоумышленников, находящихся в нетрезвом состоянии, перейти дорогу в запрещенном месте. Они чуть не попали под колеса машины, в которой сидела жертва, но после того, как мужчина вовремя остановился, решили наказать виновника.
Молодые люди вытащили человека из транспорта и стали избивать. Только угроза применить газовый баллончик подействовала на хулиганов. Они оставили человека в покое, так что он смог избежать серьезных травм. Люди были шокированы такими событиями и написали много негативных комментариев в адрес пешеходов.
Происшествия
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:15