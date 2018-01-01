В Москве водители стали намного добрее перед праздниками из-за отсутствия пробок на дорогах

Незадолго до новогоднего вечера люди уже поздравляли своих коллег с Новым годом и желали им меньше испытывать сложностей на трассе или видеть дураков, перебегающих ее в неположенных местах вместе с такими лицами, едущими по обочине. Когда сервисы стали сообщать об отсутствии привычных заторов, последняя злость автолюбителей исчезла.Они начали писать позитивные сообщения с пожеланиями аккуратной езды, а также решили устроить флешмоб, пока стояли на Варшавском шоссе. Оказалось, что тут собрались водители с разных уголков страны, а сегодня дороги для них полностью открыты.