В Москве водители стали намного добрее перед праздниками из-за отсутствия пробок на дорогах
Сейчас Москву уже покинули люди, покупающие подарки, да и пробки на дорогах больше не тревожат водителей. Они стали намного добрее перед праздниками, а также перестали писать агрессивные высказывания в “Яндекс.Пробки”.
Незадолго до новогоднего вечера люди уже поздравляли своих коллег с Новым годом и желали им меньше испытывать сложностей на трассе или видеть дураков, перебегающих ее в неположенных местах вместе с такими лицами, едущими по обочине. Когда сервисы стали сообщать об отсутствии привычных заторов, последняя злость автолюбителей исчезла.
Они начали писать позитивные сообщения с пожеланиями аккуратной езды, а также решили устроить флешмоб, пока стояли на Варшавском шоссе. Оказалось, что тут собрались водители с разных уголков страны, а сегодня дороги для них полностью открыты.
Незадолго до новогоднего вечера люди уже поздравляли своих коллег с Новым годом и желали им меньше испытывать сложностей на трассе или видеть дураков, перебегающих ее в неположенных местах вместе с такими лицами, едущими по обочине. Когда сервисы стали сообщать об отсутствии привычных заторов, последняя злость автолюбителей исчезла.
Они начали писать позитивные сообщения с пожеланиями аккуратной езды, а также решили устроить флешмоб, пока стояли на Варшавском шоссе. Оказалось, что тут собрались водители с разных уголков страны, а сегодня дороги для них полностью открыты.
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:30