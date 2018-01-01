В Казани дайверы установили новогоднюю елку на дне Голубого озера

Нарядное дерево виднеется в прозрачной воде и ждет своего выхода на сушу. Участники опубликовали фото в сетях, вызвавшее много позитивных эмоций у людей. Также аналогичное событие состоялось в Иркутске. Там 16 человек приняли участие в подводном погружении и сделали форму елки на дне Байкала.Предварительно они прошли тренировки, чтобы быть в форме. Для этого места такие события являются обычными поздравлениями, после которых спортсмены проводят интересные флешмобы для зрителей.