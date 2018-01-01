В Казани дайверы установили новогоднюю елку на дне Голубого озера
Казанские дайверы из клуба “Бентос” 39 лет следуют давним новогодним традициям. Сейчас они снова установили праздничную елку на дне Голубого озера, чтобы достать ее 14 января.
Нарядное дерево виднеется в прозрачной воде и ждет своего выхода на сушу. Участники опубликовали фото в сетях, вызвавшее много позитивных эмоций у людей. Также аналогичное событие состоялось в Иркутске. Там 16 человек приняли участие в подводном погружении и сделали форму елки на дне Байкала.
Предварительно они прошли тренировки, чтобы быть в форме. Для этого места такие события являются обычными поздравлениями, после которых спортсмены проводят интересные флешмобы для зрителей.
Нарядное дерево виднеется в прозрачной воде и ждет своего выхода на сушу. Участники опубликовали фото в сетях, вызвавшее много позитивных эмоций у людей. Также аналогичное событие состоялось в Иркутске. Там 16 человек приняли участие в подводном погружении и сделали форму елки на дне Байкала.
Предварительно они прошли тренировки, чтобы быть в форме. Для этого места такие события являются обычными поздравлениями, после которых спортсмены проводят интересные флешмобы для зрителей.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:30