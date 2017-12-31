Константина Эрнста попросили убрать «пенсионеров» из Новогоднего огонька

Радовать полуночную публику, встречающую Новый год с Первым каналом, будут пенсионеры эстрады. Новую «Я летала» споет 68-летняя Алла Борисовна. Ее ровесник Валерий Леонтьев вспомнит «Дельтаплан» 1983 года. 70-летняя София Ротару тоже не оставит зрителя без своего внимания. Всеми этими и другими фактами возмущаются интернет-пользователи. Однако гендиректор не изменил арт-состав Огонька: и Примадонну, и Агутина, и Варум, и Леонтьева и других «пенсионеров» народ все же увидит в новогоднюю ночь.Еще раньше около 150 000 российских зрителей подписались под ходатайством к гендиректору канала Константину Эрнсту, требуя снять наскучивших звезд из новогоднего концерта. Ответом публике послужило запущенное интернет-голосование на тему «кого из артистов хотят видеть в новогоднюю ночь".