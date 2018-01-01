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Порошенко рассказал о растущей ценности украинского паспорта
О растущей ценности украинского паспорта и о том, насколько он стал востребован, заявил на своей странице в Фейсбук президент Украины Петро Порошенко.

Порошенко рассказал о растущей ценности украинского паспорта


Мотивом к написанию этого поста послужило начало действия режима безвизовых поездок в Объединенные Арабские Эмираты, о введении которого главы стран договорились два месяца тому назад. ОАЭ относится к числу стран, наиболее посещаемых украинскими туристами.

Порошенко напомнил, что граждане Украины имеют право на безвизовое посещение 85 стран западного и восточного полушария, и определил 2017 год, как год безвизового прорыва в страны Шенгенской зоны Европы.

В 26 стран Шенгена украинцы имеют право ездить без виз с 11 июня 2017 года при наличии биометрического загранпаспорта. Право дается на полгода с коридором в один квартал. То есть, беспрерывно можно находиться в Европе только три месяца. Остальные три месяца в году вольно распределять по своему усмотрению. Безвиз дается только для туристических поездок. Права работать или учиться безвизовый режим не дает.
Политика
Добавил: George21 Сегодня, 13:15
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