Порошенко рассказал о растущей ценности украинского паспорта

О растущей ценности украинского паспорта и о том, насколько он стал востребован, заявил на своей странице в Фейсбук президент Украины Петро Порошенко.Мотивом к написанию этого поста послужило начало действия режима безвизовых поездок в Объединенные Арабские Эмираты, о введении которого главы стран договорились два месяца тому назад. ОАЭ относится к числу стран, наиболее посещаемых украинскими туристами.Порошенко напомнил, что граждане Украины имеют право на безвизовое посещение 85 стран западного и восточного полушария, и определил 2017 год, как год безвизового прорыва в страны Шенгенской зоны Европы.В 26 стран Шенгена украинцы имеют право ездить без виз с 11 июня 2017 года при наличии биометрического загранпаспорта. Право дается на полгода с коридором в один квартал. То есть, беспрерывно можно находиться в Европе только три месяца. Остальные три месяца в году вольно распределять по своему усмотрению. Безвиз дается только для туристических поездок. Права работать или учиться безвизовый режим не дает.