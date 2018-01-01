В Техасе маленький НЛО следил за пассажирским самолетом

Воздушный транспорт пролетал над Глен Роуз и пилот заметил странный объект, подлетевший к нему на большой скорости, после чего он быстро пропал и перестал показываться на радарах. Несмотря на размеры, НЛО мог причинить вред технике, так как находился почти у борта, а также был способен захватить пассажиров.Пока исследователи почти не высказываются по такому поводу, отметив, что внеземные корабли могут иметь свои устройства, чтобы при возникшей опасности спрятаться от людских глаз. Также они отметили, что аналогичный аппарат уже появлялся в нескольких местах штата.