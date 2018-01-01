Чем Пелагея кормит своего мужа-хоккеиста

Придя в гости на «Смак», певица пожаловалась ведущему, что на приготовление еды для собственного мужа у нее не хватает времени. А потом уточнила: оказывается, Иван Телегин, хоккеист, каждый утро поднимается рано и идет на тренировку. Впрочем, Иван на супругу обиды не таит – у него и самого очень плотный рабочий график.А Пелагея, нежась после пробуждения в постели минут 15, размышляет о том, какой все-таки Иван герой – в любую погоду идти на лед и мерзнуть... Сама же артистка откровенничает, что даже уборкой дома занимается нечасто. Хотя время и мужу, и маленькой дочери старается уделять по максимуму.Пелагея поделилась, что вовсю хлопочет в предвкушении предстоящих праздников: накупила подарков и нарядила елку. А с маленькой Таисией старается разучить новогодние песни.Зрителям певица пожелала счастья и исполнения заветных желаний.