АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые огласили самые важные результаты изменения климата на Земле за 2017 год
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

Чем Пелагея кормит своего мужа-хоккеиста
Певица Пелагея на ТВ-шоу «Смак» поведала Ивану Урганту, чем же она потчует дома супруга, хоккеиста Ивана Телегина.
Чем Пелагея кормит своего мужа-хоккеиста


Придя в гости на «Смак», певица пожаловалась ведущему, что на приготовление еды для собственного мужа у нее не хватает времени. А потом уточнила: оказывается, Иван Телегин, хоккеист, каждый утро поднимается рано и идет на тренировку. Впрочем, Иван на супругу обиды не таит – у него и самого очень плотный рабочий график.

А Пелагея, нежась после пробуждения в постели минут 15, размышляет о том, какой все-таки Иван герой – в любую погоду идти на лед и мерзнуть... Сама же артистка откровенничает, что даже уборкой дома занимается нечасто. Хотя время и мужу, и маленькой дочери старается уделять по максимуму.

Пелагея поделилась, что вовсю хлопочет в предвкушении предстоящих праздников: накупила подарков и нарядила елку. А с маленькой Таисией старается разучить новогодние песни.

Зрителям певица пожелала счастья и исполнения заветных желаний.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 11:45
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Активистка Me Too запустила гигантский
Власти Украины повысили страховой стаж выхода на
Греция обложила налогом пластиковые пакеты
С 1 января 2018 года вступает в силу маркировка
На луне Юпитера Ио ученые NASA обнаружили
В прямом эфире американского канала незаметно
Просмотреть все новости