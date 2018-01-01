Пришельцы запланировали вторжение на нашу планету в новогоднюю ночь - Исследователи

Впервые данная информация появилась в 90-х годах, когда ученый Филипп Класс сообщил СМИ о решении внеземных гостей. Они воспользуются моментом, пока в небе будут греметь салюты и фейерверки, а люди находятся в нетрезвом состоянии. Так гуманоидам будет проще захватить Землю и поработить ее жителей.Вот только эксперт не назвал точную дату нежеланного визита, так что уфологии каждый год ждут приближения катастрофы. Современные коллеги не спешат комментировать ситуацию, а пророки даже не видят повода для агрессии, потому что инопланетяне уже давно живут вместе с землянами.