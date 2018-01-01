АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые огласили самые важные результаты изменения климата на Земле за 2017 год
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

Пришельцы запланировали вторжение на нашу планету в новогоднюю ночь - Исследователи
До наступления Нового года осталось не так много времени, однако исследователи продолжают бодрствовать. Они уверены, что пришельцы запланировали вторжение на нашу планету в эту волшебную ночь.

Впервые данная информация появилась в 90-х годах, когда ученый Филипп Класс сообщил СМИ о решении внеземных гостей. Они воспользуются моментом, пока в небе будут греметь салюты и фейерверки, а люди находятся в нетрезвом состоянии. Так гуманоидам будет проще захватить Землю и поработить ее жителей.

Пришельцы запланировали вторжение на нашу планету в новогоднюю ночь - Исследователи


Вот только эксперт не назвал точную дату нежеланного визита, так что уфологии каждый год ждут приближения катастрофы. Современные коллеги не спешат комментировать ситуацию, а пророки даже не видят повода для агрессии, потому что инопланетяне уже давно живут вместе с землянами.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:45
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Активистка Me Too запустила гигантский
Власти Украины повысили страховой стаж выхода на
Греция обложила налогом пластиковые пакеты
С 1 января 2018 года вступает в силу маркировка
На луне Юпитера Ио ученые NASA обнаружили
В прямом эфире американского канала незаметно
Просмотреть все новости