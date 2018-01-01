Возле острова Овк французский фотограф снял на камеру квадратные волны на воде

Он находился в лодке и даже не знал, что это природное чудо опасно для людей, находящихся в море. Ученые считают виновником возникновения волн столь интересной формы столкновение теплого течения с холодным аналогом. В это время нельзя находиться рядом со стыками, быстро затягивающими в глубину любые предметы.Туристы во время посещения этого места знают об опасности, а этот герой смог спастись благодаря спасательному вертолету, успевшему в последний момент забрать человека. Исследователи не согласны с выводами коллег, потому что пока не получили лабораторного подтверждения теории.