Возле острова Овк французский фотограф снял на камеру квадратные волны на воде
Пользователи сетей увидели снимки, сделанные французским фотографом возле острова Овк. Ему удалось снять на камеру необычное явление в виде квадратных волн, появившихся на воде.
Он находился в лодке и даже не знал, что это природное чудо опасно для людей, находящихся в море. Ученые считают виновником возникновения волн столь интересной формы столкновение теплого течения с холодным аналогом. В это время нельзя находиться рядом со стыками, быстро затягивающими в глубину любые предметы.
Туристы во время посещения этого места знают об опасности, а этот герой смог спастись благодаря спасательному вертолету, успевшему в последний момент забрать человека. Исследователи не согласны с выводами коллег, потому что пока не получили лабораторного подтверждения теории.
Он находился в лодке и даже не знал, что это природное чудо опасно для людей, находящихся в море. Ученые считают виновником возникновения волн столь интересной формы столкновение теплого течения с холодным аналогом. В это время нельзя находиться рядом со стыками, быстро затягивающими в глубину любые предметы.
Туристы во время посещения этого места знают об опасности, а этот герой смог спастись благодаря спасательному вертолету, успевшему в последний момент забрать человека. Исследователи не согласны с выводами коллег, потому что пока не получили лабораторного подтверждения теории.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:15