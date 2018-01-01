Новогодние украшения повышают настроение человека – Ученые

Они решили с помощью МРТ посмотреть, как изменяется структура активности мозга под воздействием внешнего стимула. Добровольцы рассматривали снимки, на которых была новогодняя тематика, после чего им показали аналогичные варианты повседневного быта.Специалисты заметили, что люди быстро реагируют на первые картинки. Это связано с воспоминаниями и образами, поступающими из внешнего мира, которые потом становятся основой жизненного опыта. Потому праздничные атрибуты вызвали прилив позитивных эмоций.