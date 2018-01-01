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Новогодние украшения повышают настроение человека – Ученые
Датские ученые выяснили, что новогодние украшения повышают настроение человека перед праздниками. Результаты работ опубликованы в научном журнале.

Они решили с помощью МРТ посмотреть, как изменяется структура активности мозга под воздействием внешнего стимула. Добровольцы рассматривали снимки, на которых была новогодняя тематика, после чего им показали аналогичные варианты повседневного быта.

Новогодние украшения повышают настроение человека – Ученые


Специалисты заметили, что люди быстро реагируют на первые картинки. Это связано с воспоминаниями и образами, поступающими из внешнего мира, которые потом становятся основой жизненного опыта. Потому праздничные атрибуты вызвали прилив позитивных эмоций.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:15
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