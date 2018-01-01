Мария Кожевникова показала новогоднее фото с животом

На странице Марии Кожевниковой в Instagram можно увидеть ее фотографию с животом более чем шестимесячного срока.Уходящему году, по заверению актрисы, она безмерно благодарна за множество счастливых эпизодов. Но она не оставляет надежд и на год грядущий, который принесет еще больше радости и позитивного заряда.Она высказала в подписи под фото счастливую удовлетворенность от факта рождения ребенка. Отметила также, что роды прошли спокойно. И не только потому что она сама никогда не боялась рожать, а и благодаря профессионализму медиков. Завершила подпись несколько интригующим предложением о том, что в следующем году надеется еще на несколько «интересных и радостных событий».Поклонники актрисы откликнулись поздравлениями и пожеланиями здоровья и благополучия в адрес Марии и всей ее семьи. За считанные минуты публикация Кожевниковой собрала более восьми тысяч одобрений.