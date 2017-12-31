Виктория Романец не может найти в Праге оливье и холодец

"Как настрой, друзья? Остался всего один день. Где бы взять в Праге холодец и оливье?", - обратилась Виктория к своим подписчикам.

В этот старинный красивейший европейский город экс-участница телешоу "Дом-2" приехала праздновать Новый год вместе со своим мужем Антоном Гусевым. Парочка уже обогатила свои Instagram фотографиями и видео оттуда, рассказав о некоторых интересных моментах.Фолловеры принялись помогать Романец в возникшем вопросе, посоветовав спросить у гида, который наверняка что-то должен об этом знать. Некоторые всё же отмечают, что в Чехии таких блюд не найти, поэтому нужно было заготавливать продукты до поездки и брать с собой.